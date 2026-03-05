Mahiques jurará como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

El abogado Juan Bautista Mahiques jurará este jueves al mediodía como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien presentó su renuncia al cargo. El acto se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y familiares del flamante funcionario.

La salida de Cúneo Libarona se formalizó este miércoles luego de una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno. Según trascendió, el ahora exministro decidió dejar el cargo para regresar a la actividad privada, mientras que Mahiques asumirá de manera inmediata para continuar con la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo.

En paralelo al cambio de autoridades, también se definió la estructura interna del Ministerio. La secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, impulsó la designación de Santiago Viola, apoderado del partido, como número dos de la cartera. El movimiento implicó además el desplazamiento de Sebastián Amerio, funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que volvió a exponer tensiones internas dentro del oficialismo.

Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto marcado por reformas institucionales y fuerte exposición política. Antes de su designación se desempeñaba como fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019.

El nuevo ministro también cuenta con una destacada trayectoria internacional. Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y desde julio de 2024 se desempeñaba como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Mahiques es además magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el ámbito académico, se desempeña como docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina.

Su carrera en el ámbito judicial comenzó en el año 2000 y ocupó distintos cargos dentro del sistema institucional. Entre ellos, fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia entre 2015 y 2019.

Tras confirmarse su designación, Mahiques agradeció al presidente Milei por la confianza y planteó los ejes de su gestión. «La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas», sostuvo.

En ese sentido, afirmó que su objetivo será fortalecer la seguridad jurídica y la confianza institucional. «Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República», concluyó.