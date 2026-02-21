Madrugada fatal en una panadería: murió electrocutado tras un principio de incendio

Un corte de energía, un candado forzado y un cuerpo tendido en el suelo marcaron una escena que conmocionó la madrugada en la capital chaqueña.

Y es que un joven de 25 años fue hallado sin vida esta madrugada en el interior de una panadería ubicada sobre calle Urquiza al 1700, luego de que vecinos alertaran sobre un presunto incendio en el lugar. La Justicia investiga si la descarga eléctrica se produjo en medio del foco ígneo.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana. Personal de la División Patrulla Preventiva acudió tras recibir el aviso y, al llegar, se entrevistó con un joven de 23 años que alquila en el inmueble, quien advirtió sobre la situación. Ante el riesgo eléctrico, solicitaron la intervención de Bomberos.

Los efectivos cortaron el suministro de energía y forzaron un candado para ingresar al local. En el interior encontraron a un hombre tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales. Minutos después, personal de salud confirmó el fallecimiento.

El médico policial diagnosticó como causa de muerte «paro cardiorrespiratorio post traumático, muerte por electrocución». La víctima fue identificada como Eros Martires Almirón, de 25 años.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, junto a autoridades policiales y operarios de la empresa energética. La investigación quedó a cargo de la comisaría interviniente, que inició las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la descarga y en qué contexto se originó el principio de incendio.