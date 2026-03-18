Macri declaró en la causa «Sueños Compartidos» y apuntó contra Alberto Fernández

El expresidente Mauricio Macri se presentó como testigo en el juicio por la causa «Sueños Compartidos» y aseguró que fue presionado por Alberto Fernández para avanzar con pagos vinculados al programa. «Alberto Fernández me intimó a que pague», afirmó durante su declaración.

Macri acudió a los tribunales federales de Comodoro Py en su condición de exjefe de Gobierno porteño, cargo que ocupaba al momento de los hechos investigados, relacionados con un presunto fraude a la administración pública en la construcción de viviendas. Por entonces, Fernández se desempeñaba como jefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En su testimonio, el exmandatario recordó: «Apenas asumimos (en 2007) recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños compartidos. Era por viviendas pegadas a lo de (la encargada del comedor, Los Piletones) Margarita Barrientos».

Además, relató que el entonces ministro de Acción Social de la Ciudad, Esteban Bullrich, se opuso a continuar con los pagos: «No podemos seguir pagando». Según detalló, «(Madres) había cobrado bastante más del doble de lo ejecutado. No tenía sentido seguir pagando, Bullrich no aceptó pagar, y esa discusión siguió con (la sucesora en el cargo) María Eugenia Vidal».

Ante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, Macri calificó como «bastante traumático» el vínculo con la Madres de Plaza de Mayo. «Siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento» de las obras, sostuvo, y cuestionó que desde la Fundación se planteaban discusiones «en el plano de la política, en lugar de discutir técnicamente».

En otro tramo de su declaración, mencionó un episodio ocurrido en 2008, cuando la entonces titular de la organización, Hebe de Bonafini, encabezó una protesta en la Catedral Metropolitana. «Fueron a la Catedral y armaron un desquicio detrás del altar, llamaron del Obispado diciendo que era un desastre», relató.

La causa «Sueños Compartidos» investiga el supuesto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre los principales imputados se encuentran los exapoderados de la Fundación, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, junto al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, están acusados como coautores del presunto delito de fraude a la administración pública. En tanto, los hermanos Schoklender son considerados «partícipes necesarios». También están involucrados empresarios y financistas como Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, señalados como «partícipes secundarios».