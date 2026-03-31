Lucas Pertossi reveló qué habló con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión como “partícipe secundario” por el crimen de Fernando Báez Sosa, reveló qué conversó con Máximo Thomsen en la hamburguesería tras el homicidio aquella madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Sin hacer una sola mención a la labor homicida de Thomsen ni del resto de los condenados – incluyendo sus primos, Ciro y Luciano, todos condenados a cadena perpetua – Pertossi habló por primera vez en cámara sobre cómo fueron los momentos posteriores al crimen.

“Fui con Máximo a comer, me cambié porque estaba con un pantalón chupín y la remera transpirada, me puse la malla y una chomba más suelta”, describió el rugbier condenado sobre la ropa que utilizó aquella noche tras el asesinato. Sostuvo que fue su idea ir al local de comidas rápidas porque era un plan que solía proponer.

En varios videos se los vio a los jóvenes ordenando su pedido y sentándose a comer “como si no hubiera pasado nada», tal como menciona el propio Pertossi. “Hablamos de la noche, de chicas que había en el centro, no se habló de la pelea”, aseguró sobre las conversaciones que mantuvieron en la mesa. Al ser consultado puntualmente sobre su diálogo con Thomsen, insistió: «Le pregunté qué había pasado y me dijo que lo sacaron (del boliche) sin motivo».

Respecto a la violencia con la que se manejaba el grupo, dijo que su rol durante las peleas era filmar lo que sucedía, que él “no se peleaba”, sino que luego subía ese material a las redes sociales. Dijo que estaba “arrepentido” por eso: “No disfrutaba, pero tampoco tomaba dimensión de que estaba mal”, pronunció durante una entrevista al periodista Mauro Szeta. Por el contrario, existen registros de publicaciones de Pertossi celebrando el accionar de los rugbiers.

Después de comer en el local de comidas rápidas todos se fueron a dormir. “El boliche seguía normal, no vimos nada raro”, mencionó.

A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa en la que se hospedaban y los detuvo de inmediato: «Un policía nos preguntó si sabíamos por qué estábamos presos y nos dijo ‘ustedes mataron a un pibe’. Cuando dijo eso se me cayó el mundo entero, no lo podía creer», sostuvo.

Lucas Pertossi está condenado a 15 años de cárcel como «partícipe secundario» de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves».

“Yo lo tomo como una tragedia porque pasó de una pelea que terminó mal”, dijo sobre el crimen.