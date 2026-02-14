Lotería Chaqueña confirmó el cronograma de sorteos por carnaval

La entidad informó cómo se desarrollarán los sorteos y cuáles serán las modificaciones en la atención durante el fin de semana largo.

Con motivo del fin de semana largo por carnaval, que se extenderá hasta el martes 17 de febrero inclusive, Lotería Chaqueña informó cómo funcionarán sus sorteos durante estos días.

Desde la entidad aclararon que los sorteos programados para el lunes 16 y martes 17 se realizarán con normalidad, sin modificaciones en los horarios ni en la dinámica habitual.

En paralelo, señalaron que las oficinas administrativas permanecerán cerradas al público durante ambos días. La atención presencial se retomará el miércoles 18 de febrero, retomando la rutina habitual de la institución.

fuente:diariochaco