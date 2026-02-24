Los peajes de Makallé y el Puente General Belgrano aumentan a $ 1500

Se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para los peajes de los Corredores Viales Nacionales y entrará en vigencia desde el jueves 26 de febrero.

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las estaciones de peaje de los Corredores Viales Nacionales, operados por la empresa Corredores Viales S.A. El incremento comenzará a regir desde este jueves 26 de febrero a las 00:00.

El nuevo esquema alcanza a los tramos I al X de la concesión, que incluyen importantes arterias del país como la autopista Riccheri, Ezeiza–Cañuelas, Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, además de distintos tramos de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, entre otras.

Esta medida impacta directamente en las estaciones del Puente General Belgrano, que conecta Chaco y Corrientes, y en el peaje de Makallé, sobre la Ruta Nacional 16, ya que forman parte del tramo III.

En diciembre pasado, ambas estaciones habían actualizado su tarifa para vehículos de dos ejes, pasando de $ 1.000 a $ 1.300. Con el nuevo cuadro tarifario, el valor propuesto asciende a $ 1.500.

Además, según lo informado, no se aplicará tarifa diferencial para quienes utilicen el sistema TelePASE.

