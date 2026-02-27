Los fondos municipales de Sáenz Peña ya se encuentran resguardados judicialmente y avanzan las instancias para su restitución definitiva

En el marco de la medida cautelar oportunamente concedida por la Justicia a la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Bolsa de Comercio del Chaco ha depositado los fondos y los ha puesto a disposición del juzgado interviniente.

Cabe recordar que la Justicia hizo lugar a la acción promovida por el Municipio y ordenó un embargo preventivo por $1.890.691.105,07, disponiendo la retención de fondos y su transferencia a una cuenta judicial a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la medida.

En ese contexto, el reciente depósito informado por la entidad financiera se inscribe dentro del proceso judicial en curso y constituye un paso en el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal.

De esta manera, el punto central es que los recursos municipales ya se encuentran debidamente resguardados por disposición judicial, independientemente de cualquier otra situación vinculada a terceros inversores. Los fondos están bajo órbita del juzgado interviniente, lo que garantiza su integridad.

Asimismo, el fallo prevé expresamente que la restitución deberá efectuarse con más los intereses pertinentes, asegurando así la protección integral del patrimonio público.

La Municipalidad continuará impulsando todas las acciones necesarias hasta lograr el recupero total y definitivo de los recursos.