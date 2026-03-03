Llega el alivio: un frente frío ingresa a Chaco y prevén un descenso de temperaturas

Luego de semanas con altas temperaturas, llega el alivio a la provincia. Especialistas coinciden que un frente frío ingresará a parte de Chaco y prevén un leve descenso de temperaturas, por lo que la máxima en los próximos días no superaría los 30°C.

«Este martes, entrará un frente frío en toda la provincia. Toda la parte suroeste ya está con viento sur, con lo cual durante el día de hoy va a haber una baja evidente de temperatura», aseguró el especialista hídrico, Hugo Rohrmann en comunicación con Diario Chaco.

En ese sentido, Rohrmann aseguró que, en cuanto a precipitaciones, «tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Administración Provincial del Agua, estiman probabilidades de precipitaciones, pero aisladas o chaparrones, algo generalizado que se mantendría hasta el viernes y el ese día, posiblemente con más seguridad de que existan lluvias».

Por su parte, el meteorólogo, Andrés Duran habló con Diario Chaco y coincidió con el ingreso de un frente frío, el cual se extiende en todo el Nordeste argentino. «Está generando tormentas en algunos sectores, algunas pueden ser intensas. El SMN sacó una alerta por este evento, y este frente frío va a generar el aumento de la nubosidad, que ya estamos viviendo en Resistencia, y la probabilidad de que ocurran algunas tormentas aisladas durante la tarde».

Seguidamente, el especialista manifestó que el aumento de viento y ráfagas, sobre todo en localidades como Taco Pozo y Castelli, provocarían tormentas más intensas «generando acumulados de 40 milímetros o más en corto periodo de tiempo».

Duran también señaló que el frente frío «va a estar acompañado de un ingreso de una masa de aire más fría de la que teníamos, que se va a estacionar sobre toda la región del Nordeste, y esto va a generar que los próximos días, prácticamente hasta el miércoles de la semana que viene, las máximas estén mucho más bajas de lo que veníamos teniendo días atrás. Se prevé que las mínimas estén entre 18°C y 19°C y las máximas estén alrededor de 30°C, que es una diferencia sustancial a lo que estábamos teniendo días atrás, que las máximas estaban rondando los 35°C».

INICIO DEL OTOÑO CON TEMPERATURAS ELEVADAS

Tanto Rohrmann como Duran explicaron que el otoño iniciará con temperaturas superiores a las normales. «El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional nos dice cómo va a terminar el verano y cómo va a comenzar el otoño. Respecto a la temperatura, nos da cuenta de que las temperaturas van a estar por encima de lo normal, dentro de lo que se espera para estos meses. Esto no significa que vamos a tener 40°C, sino que vamos a tener la finalización del verano un poco más cálida y el inicio del otoño algo más cálido de lo normal», resaltó Duran.

fuente:diariochaco