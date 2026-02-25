Licitación de la Hidrovía: este viernes comienza la apertura de sobres

El próximo viernes a las 12.59 vencerá el plazo para que las empresas presenten sus ofertas en la licitación internacional de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una concesión estratégica que prevé inversiones por unos US$ 10.000 millones y una duración de 30 años. Minutos después del cierre comenzará la apertura del primer sobre, paso inicial para definir al futuro administrador de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que impulsa la modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y mantenimiento del principal corredor fluvial del país. Por esta vía circula cerca del 90% del comercio exterior argentino y de países vecinos, lo que convierte a la concesión en una de las más sensibles en materia no solo de infraestructura, sino económica y geopolítica.

El proceso llega tras un intento fallido anterior, cuando solo se presentó una empresa y el Gobierno declaró la nulidad del procedimiento. En esta nueva etapa, el oficialismo asegura haber logrado mayor consenso con cámaras empresarias, exportadores y actores del sector, además de incorporar instancias de auditoría para reforzar la transparencia.

La evaluación se realizará en tres fases. El primer sobre, que se abrirá este mismo viernes, incluirá la información institucional y la capacidad técnica y financiera de cada oferente, lo que funcionará como filtro inicial. Luego, a mediados de marzo, se analizarán antecedentes y planes de trabajo, instancia que tendrá el mayor peso en la calificación.

La última etapa, prevista para abril, será la apertura del sobre económico. Según lo establecido, el aspecto técnico tendrá una ponderación cercana al 75 u 80%, mientras que la oferta económica representará entre el 20 y 25% restante. Si se cumplen los plazos previstos, el ganador de la concesión se conocerá en mayo.