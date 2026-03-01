Liberaron a Nahuel Gallo tras más de 400 días detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado y está en un avión de regreso al país, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pareja del cabo primero de Gendarmería Nacional confirmó el hecho en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde celebró el regreso de Gallo tras permanecer detenido en Venezuela durante más de 14 meses.

La llegada del gendarme a suelo argentino estuvo acompañada por la difusión de una imagen compartida por la Asociación del Fútbol Argentino, la cual destacó su retorno y agradeció gestiones que hicieron posible su liberación.

En un comunicado oficial, la AFA expresó su «más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez», por «su sensibilidad y disposición para atender esta situación», y subrayó que «el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura».

Además, la entidad reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol por «facilitar el contacto que permitió este acercamiento», y reafirmó que los vínculos construidos a través del fútbol pueden contribuir «positivamente al bienestar de nuestras naciones».

fuente:diariochaco