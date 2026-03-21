Le disparó a un ladrón cuando intentó ingresar a su casa y quedó demorado tras el hecho

La Policía del Chaco investiga un confuso episodio ocurrido en la mañana de este sábado en la ciudad de Resistencia, donde un joven de 20 años resultó herido de arma de fuego tras un presunto intento de robo en una vivienda. Por el hecho, un hombre de 75 años fue demorado.

El procedimiento se inició cerca de las 7:00, cuando personal de la División Patrulla Preventiva intervino en la intersección de Rodríguez Peña y Codutti, tras recibir una alerta por un desorden en la vía pública con presencia de un arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño de la vivienda, quien manifestó que momentos antes un joven habría ingresado a su domicilio con intenciones ilícitas.

Según su testimonio, tras un forcejeo, efectuó un disparo con un arma de fuego.

Posteriormente, el hombre hizo entrega voluntaria de un revólver calibre 22, junto a nueve cartuchos y una vaina servida, elementos que fueron secuestrados por el personal policial.

Como resultado del hecho, un joven de 20 años fue demorado y presentaba una herida en la zona del tórax.

El mismo fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica y permanece bajo custodia policial.

En el lugar trabajaron agentes del Departamento de Investigaciones Complejas, quienes iniciaron las tareas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Por su parte, el propietario fue trasladado a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría Quinta, donde continúa a disposición de la Justicia.