Las ventas minoristas pyme cayeron 5,6% interanual en febrero

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar señales de debilidad en febrero. De acuerdo con el último informe sectorial, la actividad registró una caída del 5,6% interanual a valores constantes , mientras que en la comparación mensual se observó un repunte del 2,6% .

Pese a esa leve mejora respecto a enero, el balance de los primeros meses del año sigue siendo negativo. El indicador acumula una contracción del 5,2% en lo que va de 2026.

En relación con la situación de los comercios, el 52,6% de los propietarios afirmó que sus ventas se mantuvieron estables frente al mismo período del año pasado, aunque este porcentaje se redujo seis puntos respecto al registro de enero. En paralelo, el 38,8% de los comerciantes señaló un deterioro interanual en su nivel de actividad.

El informe también relevó las expectativas del sector para los próximos doce meses. El 46,6% de los consultados considera que la situación económica se mantendrá similar a la actual, mientras que el 42,9% proyecta una mejora. En tanto, un 10,5% anticipa un escenario más adverso.

En cuanto a la inversión, predomina la cautela. El 57,6% de los comerciantes entiende que el contexto actual no es adecuado para realizar desembolsos de capital. Solo el 15,5% considera que existen condiciones favorables, mientras que el 26,9% aún no definió su posición.

El análisis por rubros confirmó la tendencia contractiva. Seis de los siete sectores relevados registraron bajas interanuales . Las caídas más pronunciadas se observaron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia fue la única actividad que mostró un resultado positivo, con una suba del 0,3%.

Según el relevamiento, la leve mejora mensual de febrero estuvo vinculada al inicio del ciclo lectivo, que impulsó la demanda de útiles y productos escolares. Sin embargo, este repunte no alcanzó para revertir la tendencia general de caída.

El informe señala además que el consumo continúa concentrándose en bienes esenciales, mientras que los hogares priorizan ofertas y alternativas de financiamiento para sostener las compras . A su vez, los comerciantes advierten que los costos operativos y la carga tributaria siguen condicionando la rentabilidad del sector.

De cara al futuro, el sector mantiene expectativas moderadas de recuperación, aunque la reactivación dependerá principalmente de la evolución de los salarios y de una mayor previsibilidad en los costos de reposición y en los gastos fijos de los comercios.