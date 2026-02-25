Las ventas en supermercados subieron 2% en todo el 2025

Las ventas en supermercados crecieron un 2% a lo largo del 2025, con un repunte del 2,7% mensual en diciembre, en tanto que en los autoservicios mayoristas se registró una fuerte caída acumulada del 6,8%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En supermercados, el índice de ventas totales mostraron en diciembre de 2025 un aumento de 0,5% respecto a igual mes de 2024.

De esa manera, cerró el año pasado con diez suban mensuales.

Así, el acumulado a lo largo del año presentó un incremento del 2%.

Por otra parte, en la variación mensual, el índice subió 2,7%, en lo que fue el mejor resultado mensual en todo el año.

LOA AUTOSERVICIOS MAYORISTAS TERMINARON EL 2025 CON UNA FUERTE CAÍDA EN VENTAS

Por otro lado, el índice de ventas totales en autoservicios mayoristas registró una caída del 6,8% en el 2025 respecto del año anterior, aunque diciembre tuvo resultados positivos tanto en la comparación mensual como en la variación interanual.

Así, con respecto a diciembre de 2024, las ventas crecieron un 2,1%, en tanto que respecto al mes anterior, la suba fue del 0,5%.

fuente:datachaco