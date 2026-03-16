Las lluvias y tormentas se mantendrán al menos hasta el miércoles

Las condiciones mejorarán recién para el jueves, con un leve descenso de temperatura.

Tras la intensa lluvia de este lunes, que dejó alrededor de 50 milímetros de agua caída en Resistencia, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que las precipitaciones, con algunas tormentas fuertes, continuarán al menos hasta el miércoles en la región, en tanto que las condiciones mejorarían recién para el jueves, con un leve descenso de temperatura.

Así, para este martes se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, y tormentas fuertes hacia la noche en Resistencia y alrededores, con vientos leves del norte rotando a moderados del sur. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 33 de máxima.

En ese marco, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche, en todo el Chaco, y también para Misiones, Corrientes, el este de Formos, el este de Jujuy, este de Salta, Tucumán, sur de Catamarca, sur de La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, y La Pampa.

El informe indica que pueden registrarse tormentas fuertes, con as mismas lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, para el miércoles se prevé tormentas por la mañana, y chaparrones por la tarde-noche, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 32.

Las condiciones del tiempo mejorarán recién para el jueves, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, y descenso de temperatura: 21 grados de mínima y 29 de máxima.

fuente:datachaco