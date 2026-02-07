Las Fuerzas Armadas tendrán una nueva obra social

El Gobierno anunció este viernes la creación de una nueva obra social para miembros de las Fuerzas Armadas llamada Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Esto sucede tras el desmantelamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) .

En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

La medida, según se informó, forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de tener una cobertura «más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias».

«Nuestro compromiso es claro: cuidar a quienes nos cuidan», dijo el Ministerio de Seguridad. Indicó que «todas las novedades del proceso serán informadas a través de los canales oficiales». No es necesario realizar ningún trámite en esta instancia.

El gobierno nacional estableció la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior tenía su causa en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.