Lanzan la convocatoria para «Becas de Extensión 2026» en la Uncaus

La Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) informa que se encuentra abierta la convocatoria para las «Becas de Extensión 2026», destinada a estudiantes que deseen participar activamente en proyectos con impacto territorial y comunitario.

La inscripción está habilitada desde el 18 de febrero hasta el 24 de marzo.

La convocatoria está dirigida a alumnos y alumnas de la Uncaus que tengan regularizado el primer año de su carrera. Para postularse, deberán presentar: certificado de alumno regular, copia de DNI, currículum vitae en formato impreso y digital, y una nota de postulación dirigida a la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos.

Desde la Secretaría se informó que se buscan estudiantes con manejo básico de herramientas digitales (procesadores de texto, hojas de cálculo, formularios online, mapeo digital, internet y redes sociales), además de actitud proactiva, compromiso social y buenas habilidades de comunicación oral y escrita.

La propuesta tiene como objetivo promover el trabajo en territorio y fortalecer el vínculo directo con la comunidad, abarcando actividades en instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y no gubernamentales, comunidades rurales y pueblos originarios.

Las acciones también se desarrollan en el predio universitario de Comandante Fernández 755, en la Granja Educativa y en los distintos nodos de extensión.

Las Becas de Extensión Universitaria brindan formación complementaria, experiencia en territorio y apoyo económico, promoviendo la participación estudiantil en proyectos que generan un impacto real en la comunidad chaqueña.

Para más información sobre plazos y modalidades de inscripción, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales de la Uncaus o completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/mpdhX2mTDqjRGV8Q8