Lanús vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones, TV, horario y más

Luego de igualar con Gimnasia de Mendoza y llegar a cuatro partidos ligueros sin ganar, el Xeneize visita al Granate, que viene de igualar con Defensa y Justicia tras derrotar a Flamengo en el Maracaná. Todo lo que tenés que saber del partido.

Boca y Lanús jugarán este miércoles desde las 21.00 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por el partido atrasado de la fecha 7 del Torneo Apertura. Con la urgencia de pegar un volantazo para despegarse del mal momento pero con el apoyo de su gente, el Xeneize visita la siempre difícil Fortaleza del Granate, que llega eufórico tras ganar la Recopa Sudamericana. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Darío Herrera.

La probable formación de Boca vs. Lanús, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Lanús vs. Boca, por el Torneo Apertura

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Los datos de Boca vs. Lanús, por el Torneo Apertura

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Bryan Ferreyra

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez