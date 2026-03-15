La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

La final entre los campeones de América y Europa no se jugará este año. La UEFA confirmó oficialmente que la Finalissima prevista entre Selección Argentina de fútbol y Selección de fútbol de España fue cancelada luego de que no se alcanzara un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para reprogramar el partido.

El encuentro estaba programado para el 27 de marzo en el Lusail Stadium, en Doha, pero la sede quedó descartada por el contexto político en Medio Oriente. En un comunicado, el organismo europeo explicó: «Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo».

La entidad también indicó que se analizaron distintas alternativas para sostener el duelo antes del próximo Mundial, aunque ninguna prosperó. «UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino», agregó el texto oficial.

Entre las opciones que se evaluaron figuraba disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Otra posibilidad era realizar una serie de ida en la capital española y una vuelta en una ventana internacional previa a las competiciones continentales de 2028, con reparto equitativo de las entradas. También se consideró trasladar el partido a una sede neutral.

Desde la dirigencia del fútbol argentino rechazaron la alternativa de jugar en España. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, planteó públicamente una postura distinta: «Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental».

Con ese panorama, la suspensión también altera la planificación de amistosos previos al Mundial. En esa ventana internacional, Argentina tenía previsto enfrentar a Qatar cuatro días después del partido en Doha, mientras que España planeaba medirse con Egipto.

EL COMUNICADO

Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo.

Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional. Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada.

En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su sincero agradecimiento al Real Madrid CF, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en la organización de este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con muy poca antelación. Asimismo, agradece a la Real Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas durante el proceso.

fuente:diariochaco