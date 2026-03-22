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La tormenta provocó la voladura del techo de una escuela en Resistencia

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La escuela UEGP Nº 78 «Fe y alegría argentina», ubicada en la intersección de Miguel Delfino y Seitor, en la zona sur de la Ciudad, sufrió el desprendimiento de una parte de su techo por efecto de los fuertes vientos. Las chapas y pedazos de mampostería impactaron sobre una casa vecina, sin que hubiera heridos, afortunadamente .

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 16:30 un vecino de calle Seitor al 2000 alertó que el techo de la escuela «Fe y Alegría» se desprendió por los fuertes vientos y cayó sobre el frente de su vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el denunciante y con la portera del establecimiento educativo, quien confirmó lo sucedido.

Luego, Edgar Duré, director de la Escuela, señaló: «Estamos muy consternados y con mucha tristeza porque no sabemos cómo vamos a continuar con las clases, una vez que termine el fin de semana largo». Sin embargo, pese a las circunstancias, agradeció a las cuadrillas que llegaron a ayudar a retirar los restos desprendidos del techo.

Posteriormente, trabajaron en la zona personal de la Municipalidad, Secheep y Bomberos, quienes realizaron tareas para reducir los riesgos derivados del desprendimiento de la estructura. No se registraron heridos.

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