La Tigra: Indignante: lo detuvieron por presuntamente abusar de sus dos hijos

El hecho ocurrió en La Tigra, cuando la madre de los menores fue a buscarlos a la casa de su padre -quien estaba al resguardo de los niños por disposición de la UPI- y advirtió una actitud sospechosa en su hijo mayor respecto a su teléfono celular. Al revisarlo, halló material fotográfico en la papelera de imágenes, que evidenciaban situaciones de abuso.

Una grave denuncia radicada en la División Violencia Familiar y de Género de Presidencia Roque Sáenz Peña derivó en la inmediata detención de un hombre de 29 años en la localidad de La Tigra, acusado de presunto abuso sexual contra sus propios hijos de 10 y 5 años.

El hecho se desencadenó el sábado, pero trascendió este lunes. La madre de los menores denunció que los retiró del domicilio del padre – quien tenía el resguardo de los mismos por disposición de la UPI— y detectó una actitud sospechosa en su hijo mayor respecto a su teléfono celular.

Advirtiendo esto, la madre revisó el dispositivo y halló material fotográfico en la papelera de imágenes, que evidenciaban situaciones de abuso. La mujer logró reconocer en las capturas rasgos físicos que coincidían con su expareja y que lo señalaría como el autor de los registros.

Ante la gravedad del relato, la fiscalía en turno activó de inmediato el protocolo para víctimas de abuso sexual. Durante la madrugada, los menores fueron trasladados al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde fueron examinados por el pediatra de guardia y el médico policial.

Los informes médicos preliminares revelaron lesiones compatibles con prácticas de abuso en la región anal de ambos niños, incluyendo una cicatriz lineal en el menor de 5 años.

Tras conocerse el resultado de los exámenes, la magistratura interviniente ordenó la inmediata aprehensión del sindicado.

El operativo fue coordinado con la Comisaría de La Tigra, cuyo personal se dirigió al domicilio del sospechoso para hacer efectiva la detención bajo la causa de «Supuesto Abuso Sexual». La justicia continúa con las diligencias de rigor para resguardar la integridad de los menores y avanzar en el proceso judicial.

fuente:diariochaco