La Sociedad Rural vendió su predio en Resistencia y se muda a Margarita Belén

En las últimas horas, se conoció la venta del antiguo predio de la Sociedad Rural del Chaco, ubicado en inmediaciones de la avenida Mac Lean y Alvear, en Resistencia. Diario Chaco pudo saber que quien adquirió el predio es Nordian S.A., que se encuentra compuesta íntegramente por capitales chaqueños.

La operación se realizó en cumplimiento a lo dispuesto por la Sociedad Rural en la asamblea extraordinaria celebrada en 1995 y ratificada en 2013. «Hace más de 30 años que se tenía que vender y llevar todo a Margarita Belén», aseguró el titular de la institución, Marcos Pastori, en comunicación con Diario Chaco.

Así, Pastori indicó que la venta se concretó en enero, en concordancia con lo establecido en las asambleas extraordinarias. «Las asambleas extraordinarias en una institución civil como la nuestra son las máximas autoridades. No es el estatuto, ni el presidente, ni la comisión directiva, son las asambleas extraordinarias, que se celebran muy pocas veces en la vida de la institución, pero cuando se hacen es porque se reúnen todos los socios y dan un mandato específico a todas las comisiones directivas subsiguientes», indicó Pastori.

En esa misma línea, el titular de la Sociedad Rural señaló que la medida responde a la asamblea celebrada hace más de 30 años»y después en el 2013, ratificando lo de 1995 y agregándole algunas enmiendas, que se tenía que vender el predio y llevarse todo a Margarita Belén. No es de ahora. Nada más que los presidentes que me antecedieron no la cumplieron por distintos motivos o situaciones, y nosotros lo que hicimos en estos cuatro años es cumplir el mandato de la extraordinaria de efectuar el traslado».

Una vez concretada la venta, el 28 de enero la Sociedad Rural tuvo una nueva asamblea extraordinaria en la que, según Pastori, se brindó «informe de la venta, los pormenores, los papeles, el destino de los fondos, todos los proyectos de infraestructura que vamos a empezar a hacer ahora en marzo para finalizar en septiembre. Todo el informe se dio a los socios, se aprobó de forma unánime en la asamblea extraordinaria. Está todo aprobado por personería jurídica, ya que es lo que nos marca la normativa, no hay nada que quede con suspicacia o falta de transparencia».

El predio de Margarita Belén fue adquirido en 1979, se encuentra en inmediaciones del kilómetro 1.028 de la Ruta Nacional N° 11 y cuenta con 625 hectáreas. «Ahí tenemos construido un salón de uso múltiples de 20 por 40 metros, donde se hacen todos los eventos sociales. Se hicieron galpones para ganado menor y todo lo que es remate, ahí tenemos dos plantas corral: una que es la nueva donde hacemos todos los eventos con sus corrales, con sus mangas, silla de operar, balanza, cargadero, entrada propia; y la otra que está sobre la ruta, donde se hacen los remates feria habituales todos los meses. Tenemos muchísima infraestructura y ahora vamos a agregar más».

