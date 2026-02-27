La Provincia destinó fondos extraordinarios para garantizar el servicio de colectivos

El Gobierno dispuso una asistencia financiera extraordinaria de aproximadamente $ 790 millones para asegurar la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros en la provincia. Lo informaron desde el Ministerio de Infraestructura del Chaco y apunta a «la continuidad del servicio, priorizando a los usuarios y resguardando las fuentes de trabajo del sector».

En ese contexto, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Transporte, entre el jueves y el viernes se asignaron 400 millones de pesos de fondos provinciales, que serán abonados en dos cuotas. A ese monto se suman cerca de 390 millones de pesos transferidos por el Estado nacional.

«No se trata de un aporte aislado, sino que forma parte de una política sostenida de acompañamiento al sistema de transporte público que el Gobierno del Chaco viene implementando durante la gestión del gobernador, Leandro Zdero», señalaron

El esquema de financiamiento incluye distintos aportes regulares. Entre ellos, el programa Chaco Subsidia, con una inversión mensual de 560 millones de pesos; el Boleto Estudiantil Gratuito, que demanda 700 millones; los aportes en concepto de ATS, por 350 millones; y la compensación correspondiente a la Comisión SUBE, que implica 40 millones de pesos provenientes de la Nación.

Según precisaron desde la Subsecretaría, las transferencias se realizaron en tiempo y forma y forman parte de un esquema que contempla refuerzos, adelantos y herramientas financieras destinadas a sostener el servicio.

Asimismo, indicaron que en los últimos cinco meses del año pasado la Provincia destinó 900 millones de pesos al sistema de transporte. Por otra parte, señalaron que el aumento tarifario aplicado este año implicará un incremento del 40% en los recursos que aportará el Estado provincial al sector, lo que representa un mayor esfuerzo presupuestario.

Desde el Ejecutivo remarcaron la intención de mantener el diálogo y la responsabilidad fiscal ante el escenario que atraviesa el transporte en todo el país, a fin de «garantizar un servicio esencial para miles de chaqueños».

