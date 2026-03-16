LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA DESMANTELÓ UN BÚNKER DE DROGAS EN RESISTENCIA, CHACO

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, tras un procedimiento llevado a cabo por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

El operativo se concretó luego de una investigación que permitió identificar un inmueble utilizado para la comercialización de drogas al menudeo, comúnmente denominado “búnker”. Con las pruebas reunidas, la Justicia competente ordenó el allanamiento del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos federales lograron secuestrar numerosas dosis de cocaína fraccionadas para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y quedó a disposición del Juzgado de Garantías de la Provincia del Chaco, que interviene en la investigación.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas que se llevan adelante para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con el objetivo de desarticular los puntos de venta de estupefacientes y reforzar la seguridad en la región.