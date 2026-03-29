La Poceada volvió a quedar vacante y el pozo sube a más de $ 215 millones

No hubo ganadores con cinco aciertos y el premio mayor se acumula para el próximo sorteo del martes 31.

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante en el último sorteo, por lo que el pozo acumulado para el próximo martes 31 asciende a $ 215.905.405,73.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con cinco aciertos, donde el premio era de $ 121.148.348,85. Los números sorteados fueron 42, 47, 56, 60, 62, 78, 81, 85, 86 y 92.

A pesar de que el premio mayor quedó vacante, 33 apostadores lograron cuatro aciertos y se llevaron $ 706.812,55 cada uno. Además, 1.042 jugadores acertaron tres números y cobraron $ 5.596,16, mientras que 12.779 personas hicieron dos aciertos y obtuvieron $ 1.000.

Con este resultado, el pozo continúa en aumento y superará los $ 215 millones en el próximo sorteo, que se realizará el martes 31.