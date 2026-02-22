La poceada quedó vacante y el pozo subió a $ 356 millones

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante en su premio mayor y el pozo estimado trepó a $ 355.379.996,10 para el próximo sorteo, que se realizará este martes a las 21. En el sorteo N° 2273, realizado el sábado 21 de febrero, ningún apostador logró acertar los cinco números.

Los números de la suerte fueron: 00, 22, 27, 35, 56, 61, 81, 85, 92 y 99.

En la categoría de cuatro aciertos se registraron 67 ganadores, que se llevaron $ 480.128,28 cada uno. Con tres aciertos hubo 1.790 ganadores, con un premio individual de $ 4.492,82. En tanto, 21.919 apostadores lograron dos aciertos y cobraron $ 1.000.

El pozo destinado a quienes acertaran cinco números era de $ 229.922.475,60, pero al no registrarse ganadores, el monto se acumuló y superó los $ 355 millones para el próximo sorteo.

Los aciertos correspondientes a este sorteo caducan el 8 de marzo de 2026.