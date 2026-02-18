La Poceada quedó vacante y el pozo se elevó a más de $110 millones

Sin ganadores con cinco aciertos, el premio mayor continúa acumulándose y supera los $ 110 millones. El próximo sorteo será este jueves a las 21, con miles de apostadores expectantes por el pozo récord.

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante y el pozo acumulado creció a más de $ 110 millones. No hubo suerte en el sorteo N° 2271 realizado en la noche de este martes: ningún apostador acertó los cinco números y el premio mayor quedó sin dueño.

Los números de la suerte fueron 14, 16, 20, 26, 40, 43, 68, 81, 93 y 97. A pesar de que nadie se quedó con el premio mayor, unas 40 personas acertaron cuatro y se alzaron con una suma total de $ 360.233,75. Además, 913 apostadores se llevaron $ 3.945,61 por acertar tres números y, con dos aciertos, unas 10.336 salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el jueves, a las 21, y se pondrá en juego un pozo de $ 110.476.772,60. Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.