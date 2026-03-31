La pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025, según el INDEC

La pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 en la Argentina, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del nivel más bajo registrado en los últimos siete años.

El dato representa una baja de 3,4 puntos porcentuales en comparación con los primeros seis meses del mismo año. De acuerdo al informe oficial, la pobreza afectó a cerca de 8,5 millones de personas en ese período.

En tanto, la indigencia se ubicó en el 6,3%, lo que impactó sobre aproximadamente 1,9 millones de ciudadanos.

El informe también detalla cómo se distribuye la pobreza según las franjas etarias. Los niños de hasta 14 años son el grupo más afectado, con un 41,3% bajo la línea de pobreza.

En los jóvenes de entre 15 y 29 años, el porcentaje asciende al 32,6%, mientras que en la población de 30 a 64 años alcanza el 24,6%. En tanto, entre los mayores de 65 años, la pobreza se ubica en el 9,7%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los datos difundidos por el INDEC y destacó la baja de la pobreza, al señalar que se trata del nivel «más bajo en más de siete años». A través de sus redes sociales, remarcó que en el segundo semestre de 2025 el indicador se ubicó en 28,2%, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%.

Además, comparó estos valores con los del mismo período de 2024 y sostuvo que la pobreza se redujo 9,9 puntos porcentuales y la indigencia 1,9 puntos. En esa línea, también puso el foco en la evolución desde el pico registrado en el primer semestre de 2024, cuando ambos índices habían llegado al 52,9% y 18,1%, respectivamente. Según indicó, desde entonces la caída acumulada fue de 24,7 puntos en pobreza y de 11,8 puntos en indigencia.

fuente:diariochaco