La nafta sube desde esta noche hasta 5% por el alza en el barril de petróleo

Tal como se esperaba, las compañías petroleras ya comenzaron a trasladar a los precios de sus combustibles en surtidor el impacto de la disparada del precio del barril de petróleo merced de la guerra que lanzó de manera unilateral el tándem Trump-Netanyahu en Medio Oriente.

Luego de llegar a negociarse en 120 dólares el barril en el mercado de futuros y tras estabilizarse en 100 dólares, Puma anunció que incrementará sus combustibles desde esta medianoche un 5%.

Shell hará lo propio y ya anticipan que la próxima semana avanzarán con una nueva corrección.

El gobierno de Javier Milei, en tanto, decidió utilizar a YPF (que tiene más del 50% del mercado argentino de combustibles) como ariete para morigerar el impacto de estas subas en la inflación y dispuso un esquema de «micropricing», es decir subas más seguidas pero en menor magnitud. Así ya avanzó en una suba del 2,5% en los precios de sus combustibles y se prevé que en los próximos días anuncie un nuevo aumento.

El valor de los combustibles se rigen por cuatro variables: el precio internacional del Brent, la cotización del dólar, el precio de los biocombustibles para mezcla y los impuestos internos (ICLy IDC), que siguen postergados con mínimas aplicaciones.

La decisión de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de eliminar el denominado «barril criollo» que servía para desanclar los precios internos de los internacionales dejó a la Argentina en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los cimbronazos como los que impactan hoy en el mundo derivado de la guerra en Medio Oriente.

El presidente y CEO YPF, Horacio Marín, publicó en la red social X un mensaje para llevar alivio a los conductores y consumidores. «Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores», señaló.

En su mensaje, Marín agregó: «Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo».

YPF decidió dejar de informar los aumentos de los combustibles, salvo que se produzcan variaciones significativas en el valor internacional del petróleo, los biocombustibles o el tipo de cambio, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores de acuerdo a la demanda. Es decir, el sistema modifica los precios de los combustibles según la demanda, el flujo vehicular y la competencia en cada zona.

El sistema, denominado micropricing, es una estrategia que permite modificar los precios de productos o servicios con un alto nivel de precisión, en tiempo real y de forma segmentada, forma parte de un proyecto integral junto a tecnología avanzada de inteligencia artificial.

f