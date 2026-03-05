La Municipalidad avanza con la construcción del canal del B° Reserva Este

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de desagües en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua, mantener los espacios públicos en condiciones y prevenir inconvenientes durante las lluvias.

Entre las tareas que se ejecutan actualmente se destacan los trabajos vinculados al canal de desagüe del B° Reserva Este, una obra que se viene desarrollando por etapas y que resulta clave para mejorar el drenaje pluvial en ese sector de la ciudad.

La primera etapa de esta intervención ya fue finalizada tiempo atrás e incluyó el tramo comprendido entre avenida 000 y calle 5, extendiéndose luego desde la avenida 000 hasta la avenida 0000 por la calle 5.

Actualmente se está ejecutando la segunda etapa de la obra, que comprende el tramo que va desde calle 9 hasta calle 15, con trabajos que abarcan varias cuadras del sector, consolidando así la continuidad del canal de desagüe.

Esta intervención permitirá mejorar significativamente el escurrimiento del agua en todo el sector del B° Reserva Este y la zona de la avenida 2, especialmente entre las calles 9 y 17, beneficiando a numerosos vecinos y reduciendo la acumulación de agua durante las precipitaciones.

Por otra parte, desde el área también se realizan operativos de limpieza integral en distintos barrios, como es el caso del B° Sarmiento, donde cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de cunetas y alcantarillas, además de la recolección de ramas, pasto y escombros acumulados en la vía pública.

Las tareas también incluyen la limpieza del sector de ingreso de agua hacia la represa y sus alcantarillas, lo que permite mantener en condiciones el sistema de drenaje y prevenir obstrucciones.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento permanente en distintos sectores de la ciudad, que incluye limpieza, desagües y mejoras en la infraestructura urbana.