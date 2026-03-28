La Leonesa: allanamiento con secuestro de drogas y tres detenidos

Anoche, personal de la División Operaciones Drogas de La Leonesa, dependiente del Departamento Consumos Problemáticos, llevó adelante un operativo de prevención en caminos vecinales de la zona, para desalentar la venta, consumo y traslado de estupefacientes.

Durante el despliegue, los efectivos tomaron conocimiento sobre tres personas que se movilizaban en motocicletas y que estarían trasladando estupefacientes hacia el casco urbano. Ante esta situación, se implementó un operativo cerrojo en inmediaciones del paraje Puente Mandarina.

Alrededor de las 19, mientras recorrían los caminos vecinos, intentaron identificar a tres hombres, pero al ver a los agentes se dieron a la fuga realizando maniobras evasivas, pero fueron interceptados a los pocos metros.

Posteriormente, y con la presencia de testigos, se procedió a la verificación de los elementos que transportaban, lográndose el secuestro de un total de 296 gramos de marihuana, distribuidos en distintos envoltorios, además de dos motocicletas sin dominio y dos teléfonos celulares.

Los tres hombres de 45, 26 y 27 años fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, conforme a las directivas de la Fiscalía Antidrogas en turno.

fuente:primeralinea