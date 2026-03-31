La Legislatura del Chaco reconoció a una docente destacada a nivel mundial

La Legislatura del Chaco fue escenario de un emotivo reconocimiento a la docente Gloria Cisneros, quien fue distinguida tras haber sido seleccionada entre las diez mejores educadoras del mundo por su labor en El Impenetrable.

El encuentro se desarrolló en el recinto de sesiones, donde integrantes del interbloque legislativo recibieron a la educadora y destacaron su compromiso con la enseñanza en contextos de gran vulnerabilidad social y geográfica.

Durante la actividad, se puso en valor su trayectoria y el trabajo sostenido que lleva adelante en el ámbito educativo, donde —según expresaron— no solo transmite contenidos, sino que también cumple un rol fundamental en la formación humana de sus alumnos.

En el marco del homenaje, las autoridades hicieron entrega de una resolución y una carpeta protocolar mediante la cual se la declaró como “Mujer Destacada del Año 2026”, en reconocimiento a su aporte a la educación chaqueña.

Desde el ámbito legislativo señalaron que este tipo de distinciones buscan visibilizar el esfuerzo de docentes que desempeñan su tarea en contextos adversos, demostrando que las limitaciones geográficas no impiden alcanzar logros de relevancia internacional.

El reconocimiento se dio además como parte de las actividades por el Mes de la Mujer, destacando el rol de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, en este caso, en el campo educativo.

La figura de Gloria Cisneros ha cobrado relevancia en los últimos tiempos por su dedicación en zonas rurales, llevando adelante una tarea que hoy trasciende las fronteras provinciales y posiciona a la educación chaqueña a nivel global.