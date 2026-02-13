La Justicia no autorizó a CFK a quitarse la tobillera ni a flexibilizar visitas

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso de la tobillera electrónica y las restricciones a las visitas impuestas para su prisión domiciliaria.

Los jueces consideraron que todas las medidas tomadas no implican un «agravamiento ilegítimo de la pena». De esta manera, la expresidente continuará con las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.

Los abogados de Cristina Fernández, aseguraron que su defendida, desde la confirmación de la condena, «dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas» y «jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado, además de que ninguna persona la visitó sin contar con una autorización judicial previa».

La prisión domiciliaria, profundizaron los camaristas, «no constituye una consecuencia automática de la condena ni un derecho adquirido e inmutable, sino una excepción al principio general conforme al cual las penas privativas de libertad deben cumplirse en establecimientos penitenciarios».

Por lo tanto, todas las restricciones actúan como «una regulación puntual destinada a asegurar la compatibilidad del régimen con el adecuado cumplimiento de la sanción».

«Las reglas de conducta impuestas deben guardar estricta proporcionalidad con el incumplimiento verificado y no pueden traducirse en restricciones más gravosas que las estrictamente necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena», planteó.

Con esta justificación, mantendrán las reglas que prohíbe el ingreso de personas ajenas al círculo familiar íntimo o del equipo profesional de la expresidente, y rige el tope máximo de tres visitantes por encuentro dos veces por semana y con no de más de dos horas de duración por cita.

