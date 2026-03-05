La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y dio por finalizado su proceso de salvataje en el que la histórica cadena de electrodomésticos no logró renegociar la deuda con sus acreedores ni conseguir un comprador.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 a cargo de Fernando D»Alessandro, ordenó la liquidación final de la compañía, inmersa en una crisis desde hace, al menos, cinco años ya que no está en condiciones para continuar adelante con el concurso de acreedores que se inició en noviembre de 2021.

Asimismo, también decretó mantener la inhibición general de los bienes, por lo que la sindicatura iniciará una etapa de detección de activos próximos a liquidar, a menos que en este período surjan interesados en quedarse con ellos y la marca.

En esta línea se resolvió inhabilitar la explotación del comercio y proceder al cierre de las cuentas bancarias y les sostuvo a los ejecutivos la prohibición de salir del país sin autorización del tribunal.

Garbarino llegó a ser la principal casa de venta de electrodomésticos y electrónica del país, fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino en 1951 y que desde junio de 2020 pertenece al empresario Carlos Rosales, que en ese entonces era dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. También ese año compró Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.

fuente:datachaco