La Justicia asignó una camioneta del expiquetero Rolón a la custodia del fiscal Sabadini

El Tribunal Oral Federal de Resistencia autorizó la entrega provisoria de un vehículo de alta gama, secuestrado en la causa por lavado de activos que involucra al expiquetero Diego Rolón, a la custodia encargada de darle seguridad al Fiscal federal Patricio Sabadini.

Cabe descatar que el vehículo pertenece a Diego Rolón, detenido en el marco de una causa por presunto lavado de activos, corrupción y fraude a la administración pública provincial. Rolón está acusadode liderar un grupo económico familiar, junto a su padre y su esposa, que habría obtenido ganancias espurias a través de fundaciones y cooperativas en los períodos de 2022 y 2023, principalmente provenientes del IAFEP. En diciembre, le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria por la vulnerabilidad de sus hijas, mientras su causa avanza a juicio.

Ahora, esta nueva medida, firmada por el Juez de Cámara Juan Manuel Iglesias, dispone que la camioneta Toyota SW4 (dominio AC559NR) sea entregada en carácter de depósito judicial a la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo específico es destinar el rodado a las tareas operativas de la custodia encargada de la protección personal del fiscal.

El fallo fundamenta la decisión no solo en la «necesidad de seguridad institucional», sino también en un criterio de «preservación patrimonial y ambiental».

FUENTE:DIARIOCHACO