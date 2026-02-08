La Justicia analiza las cuentas bancarias y plazos fijos de la AFA

La investigación alcanza a Claudio «Chiqui» Tapia y otros dirigentes por presunta retención indebida de impuestos y aportes. El expediente incorpora información bancaria que revela cuentas por miles de millones de pesos y plazos fijos en dólares.

La Justicia avanza en la investigación que tiene como imputados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y a otros dirigentes de la entidad por presunta retención indebida y falta de pago de impuestos y aportes previsionales. Una fuente judicial describió el volumen del material incorporado al expediente como una «pila de documentación».

La causa está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial. Además de Tapia, también se encuentra imputado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes. En ese marco, el titular de la entidad madre del fútbol argentino solicitó su sobreseimiento, pedido que aún se encuentra en trámite.

Mientras se analiza ese planteo, el juzgado continúa con la revisión de la documentación aportada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que presentó la denuncia que dio origen a la causa. A ese material se sumó información requerida a distintos organismos públicos y privados.

Entre ellos figura el banco Credicoop, entidad en la que la AFA concentra la mayor parte de sus cuentas bancarias. Por orden del juez Amarante, la institución financiera remitió al expediente el detalle completo de los movimientos de dinero realizados por la asociación, así como información sobre sus cuentas y plazos fijos.

De acuerdo con fuentes judiciales, de esa documentación surge que la AFA contaba con fondos por alrededor de 8 mil millones de pesos en cuentas bancarias, además de plazos fijos en dólares. Según indicaron, todas las cuentas registraban un alto nivel de movimiento.

El banco Credicoop es presidido desde hace más de dos décadas por Carlos Heller, exvicepresidente de Boca Juniors y exdiputado nacional, dirigente históricamente vinculado al kirchnerismo. La información incorporada al expediente continúa bajo análisis mientras la causa sigue su curso en la Justicia penal económica.