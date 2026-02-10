La inflación en enero fue del 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Así lo informó el INDEC. El dato se conoce tras la postergación de la nueva fórmula para medir la inflación.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación de enero 2026, la cual fue de 2,9%. Por otro lado, la inflación interanual fue de 32,4% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses.

El dato se publicó en medio de los cuestionamientos tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión de postergar la nueva fórmula, que significaba la actualización de la canasta de consumos prevista para este mes.

Entre las categorías analizadas, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes, con una suba del 4,7%. Restaurantes y hoteles registraron el segundo mayor avance, con un 4,1% más.

Las menores subas en el mes correspondieron a Educación, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,5%.