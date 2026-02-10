martes, febrero 10, 2026
La inflación del NEA fue nuevamente la más alta del país en enero, con el 3,8%

En cuanto a la inflación interanual, según el INDEC, esta fue de 30,5%.

El INDEC dio a conocer la inflación de enero del Nordeste argentino (NEA), que fue del 3,8%, la más alta entre las regiones del país. Sin embargo, en cuanto a la inflación interanual, esta fue de 30,5%, siendo la más baja del país.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la categoría que sufrió más aumentos, con el 9,4%, seguida de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%) y Restaurantes y hoteles (4,4%).

Por debajo del índice de la inflación, se ubicaron las categorías: Comunicación (3,4%), Bienes y servicios varios (2,6%), Salud (2,2%), Transporte (1,8%), Recreación y cultura (1,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%), Prendas de vestir y calzado (1,2%) y Educación (0,6%).

fuente:diariochaco

