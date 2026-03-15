La industria opera al 53,6% y el Gobierno apuesta a energía y minería para reactivar

El uso de la capacidad instalada en la industria argentina alcanzó el 53,6% en enero , de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva de las fábricas está siendo utilizada y refleja el nivel de actividad del sector manufacturero.

El registro representa uno de los niveles más bajos del último año. Se ubicó por debajo del 55% registrado en enero de 2025 y cerca del mínimo de 53,2% observado en marzo de 2024 , lo que confirma la desaceleración de parte de la actividad industrial.

Los datos muestran un escenario de desempeño dispar entre distintos sectores de la economía, con algunas actividades que mantienen niveles altos de producción mientras otras continúan atravesando dificultades.

Entre los rubros con mayor utilización de la capacidad instalada se destacaron la refinación de petróleo (86,8%), las industrias metálicas básicas (67,6%) y la producción de sustancias y productos químicos (64,8%). También registraron niveles relativamente elevados los sectores de papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).

En el extremo opuesto se ubicaron textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y la metalmecánica (31,4%), sectores que muestran los niveles más bajos de utilización de su capacidad productiva.

En particular, el sector automotor registró una caída marcada en comparación con el mismo mes del año pasado. En enero de 2025 la utilización de la capacidad instalada había sido de 34,8%, mientras que en el primer mes de este año descendió a 24%.

La metalmecánica también mostró un desempeño débil, en parte vinculado a la menor producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos, lo que impactó en la actividad del sector.

En contraste, algunas actividades vinculadas a recursos naturales muestran una dinámica más favorable. Las industrias metálicas básicas, por ejemplo, registraron una mejora impulsada por un aumento del 17,2% en la producción de acero crudo respecto al año anterior.

En este contexto, el Gobierno nacional busca potenciar sectores que considera estratégicos para impulsar la actividad económica, especialmente energía, petróleo y minería , donde se concentran proyectos de inversión y mayores expectativas de crecimiento.

La semana pasada, durante la «Argentina Week» en Nueva York, el presidente Javier Milei encabezó encuentros con empresarios e inversores, donde se anunciaron proyectos vinculados principalmente a la producción energética y al desarrollo de recursos naturales.

Mientras algunos sectores vinculados a la exportación o a la energía muestran señales de dinamismo, otros segmentos de la industria continúan con niveles de actividad reducidos, lo que evidencia una economía con ritmos de crecimiento diferentes entre sus distintos sectores productivos.

fuente:datachaco