La historia de Socks, el gato que inspiró el Día Internacional del Gato

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha instaurada en memoria de Socks, el emblemático felino que formó parte de la familia del ex presidente Bill Clinton y que supo ganarse el cariño del público durante la década del 90.

La historia comenzó cuando Chelsea Clinton, hija del entonces mandatario, adoptó al gato en 1991. Lo encontró a la salida de su clase de piano, mientras jugaba con su hermano, Midnight, que luego fue acogido por otra familia. Se estima que Socks nació a comienzos de 1989 en Little Rock, Arkansas. Su nombre, que en inglés significa «medias», hacía referencia a su particular pelaje negro con manchas blancas en las patas, similares a pequeños calcetines.

En 1993, tras la elección de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos, la familia se trasladó a la Casa Blanca y llevó consigo a Socks. Tiempo después también llegó Buddy, un labrador retriever color chocolate. Aunque ambos compartieron el rol de mascotas presidenciales, fue el gato quien acaparó gran parte de la atención mediática, al convertirse en el primer felino en residir oficialmente en la Casa Blanca. Sin embargo, la convivencia entre el gato y el perro no fue sencilla: el propio Clinton contó en más de una oportunidad que no lograban llevarse bien y que protagonizaban frecuentes enfrentamientos.

Socks se volvió una figura habitual en la vida pública. Aparecía de manera sorpresiva en actos oficiales, reuniones e incluso conferencias de prensa, y también fue retratado en distintas fotografías institucionales dentro del edificio presidencial. Junto a Buddy, protagonizó la versión infantil del sitio web de la Casa Blanca. Además, Hillary Clinton le dedicó un libro para chicos titulado Dear Socks, Dear Buddy: Kids’ Letters to the First Pets, publicado en 1998.

El gato también recibió otros reconocimientos. En 1993 se editó el cómic Socks Goes to Washington: The Diary of America’s First Cat, escrito por Michael O’Donoghue y Jean-Claude Suares. Un año más tarde, una versión Muppet de Socks apareció en el programa Larry King Live, donde fue «entrevistado» por Kermit the Frog.

Cuando el mandato presidencial finalizó en 2001, la tensión entre Socks y Buddy derivó en la decisión de separarlos. El gato fue adoptado por Betty Currie, secretaria de Bill Clinton, y se trasladó a Hollywood, Maryland. Años después, tras ser diagnosticado con cáncer, murió el 20 de febrero de 2009. Desde entonces, esa fecha quedó asociada a su memoria y es una de las jornadas dedicadas a homenajear a los gatos.