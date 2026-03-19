La crecida del río Bermejo aísla a al menos 20 familias en El Impenetrable

Familias de la localidad de El Pintado están aisladas por la crecida de el río Bermejo. Según el parte oficial, el agua cubre un tramo de aproximadamente 12 kilómetros del camino vecinal que conecta la localidad con el paraje Las Flores, con un corte que se inicia a unos 6 kilómetros del casco urbano. Esta situación impide el tránsito vehicular y afecta a unas 15 viviendas de familias criollas que, para poder salir de la localidad, utilizan tracción a sangre.

Desde la unidad policial indicaron que, pese a las dificultades, no se registran personas en riesgo ni viviendas anegadas hasta el momento.

Asimismo, persiste el desborde del agua por creciente en camino hacia planta de Agua Potable (ex Pintado Viejo) y el corte se registra a unos cinco kilómetros de la localidad. Como consecuencia, al menos cinco familias permanecen aisladas, al igual que trabajadores de la planta potabilizadora.

Durante recorridas en la zona de la ex planta potabilizadora, los efectivos observaron a vecinos trasladando mercadería al hombro para asistir a familias del paraje. En ese contexto, se les brindó acompañamiento y cobertura debido a la profundidad de los cortes de agua, con el fin de garantizar el traslado seguro de los elementos.

fuente:diariochaco