La Ciudad de Buenos Aires prepara la escultura homenaje a Luca Prodan

Hay figuras que atraviesan generaciones sin perder intensidad. El nombre de Luca Prodan activa una memoria inmediata: canciones, imágenes, una época bisagra del rock argentino. Ahora, ese legado comienza a tomar forma tangible en el espacio público porteño.

La escultura en su homenaje ya fue realizada y representa un nuevo avance dentro del proyecto cultural que busca inscribir su figura en la ciudad. La obra fue desarrollada junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Comuna 14, y está pensada para emplazarse en una plazoleta que llevará su nombre.

Actualmente, la pieza atraviesa una instancia institucional previa a su instalación definitiva, mientras se gestionan los permisos necesarios para su consideración como patrimonio nacional. El proyecto continúa su curso y avanza en el plano administrativo.

La materia y el gesto

La obra fue creada por la artista Sol Satori, especializada en esculturas de gran escala destinadas al entorno urbano. Construida íntegramente en metal, la pieza propone un equilibrio entre solidez estructural y expresividad.

En el desarrollo técnico y creativo participó el escultor Mauro De Giuseppe, quien trabajó sobre el volumen y la estructura metálica. La propuesta no busca una representación solemne ni estática, sino capturar algo más difícil de traducir: la energía y la tensión escénica que caracterizaban a Prodan.

“Suelo trabajar rostros sin definirlos por completo, dejando espacio para que el espectador participe. En este caso necesitaba que fuera reconocible, pero sin perder mi lenguaje”, explicó Satori sobre el proceso creativo.

Representar lo irrepetible

Nacido en Roma en 1953 y radicado en la Argentina a comienzos de los años 80, Prodan irrumpió en la escena musical con una identidad que desbordó categorías. Su voz y su presencia marcaron un quiebre en el rock nacional de la posdictadura.

Traducir esa singularidad al lenguaje escultórico implicó un desafío particular: cómo transformar un material duro como el metal en una forma capaz de transmitir emoción.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de las empresas Famiq y Lüsqtoff, la gestión general de Leo Kite y el trabajo conjunto con We Represent Art.

Más que un monumento conmemorativo, la iniciativa apunta a sostener una presencia. No se trata solo de recordar a Luca Prodan, sino de habilitar un nuevo diálogo entre su figura y la ciudad que lo adoptó como parte de su identidad cultural.