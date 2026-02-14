La CGT se reúne el lunes para definir si llama a paro general contra la reforma laboral

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó de urgencia a su Consejo Directivo para este lunes a las 16 con un objetivo central: analizar la convocatoria a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La reunión, que se realizará de manera virtual, fue adelantada ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara baja se concrete en los próximos días. La central sindical enfrenta fuertes presiones internas para endurecer su postura luego de la sanción del proyecto en el Senado.

PRESIÓN INTERNA Y DEBATE ESTRATÉGICO

El triunvirato que conduce la CGT —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— había previsto convocar al Consejo Directivo más adelante, pero el avance del calendario legislativo y el malestar en sectores gremiales aceleraron la definición.

Mientras el ala dialoguista buscaba mantener contactos con bloques parlamentarios para introducir modificaciones al texto, sectores más combativos reclaman una respuesta inmediata. En ese contexto, el paro de 24 horas aparece como la herramienta de mayor consenso para expresar rechazo sin repetir una movilización masiva al Congreso, en medio de la tensión generada por los recientes incidentes.

QUÉ CUESTIONA LA CGT

En un documento interno, la central sostuvo que se opone «en su totalidad» a la reforma laboral por considerarla regresiva y contraria a principios constitucionales. Entre los puntos más cuestionados figuran cambios en el régimen de licencias por enfermedad, indemnizaciones, regulación del derecho de huelga y limitaciones a las asambleas sindicales.

Uno de los artículos que generó mayor controversia fue el que reduce al 50% el salario en casos de enfermedades o accidentes derivados de actividades voluntarias. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió públicamente ese esquema al señalar que busca desalentar abusos en licencias prolongadas.

Desde la CGT advierten que esa disposición «afecta el bolsillo del trabajador en momentos de mayor vulnerabilidad» y anticipan que, en caso de aprobarse sin cambios, avanzarán con una impugnación judicial por presunta inconstitucionalidad.

EL ALA DURA YA LANZÓ SU PROPIA MEDIDA

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por gremios como la UOM, ATE y las CTA, anunció un paro con movilización el día del debate en Diputados. Ese movimiento tensiona a la conducción cegetista, que busca no quedar desbordada por el sector más combativo.

También dentro del sindicalismo del transporte crecen voces que proponen un plan de lucha escalonado, con paros progresivos por actividad. La definición que adopte la CGT este lunes será clave para ordenar la estrategia gremial frente al tramo final del tratamiento legislativo de la reforma laboral.