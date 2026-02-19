La CGT puso en marcha un nuevo paro general contra la reforma laboral impulsada por Milei

En los primeros minutos de este jueves comenzó el cuarto paro general convocado por la CGTcontra la administración de Javier Milei. La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, coincide con la sesión en la Cámara de Diputados donde se discute la reforma laboral.

Se anticipa una jornada con fuerte impacto en la actividad, debido a la paralización total del transporte público. La medida alcanza también a los colectiveros de la UTA, gremio que forma parte de la CGT aunque no integra su consejo directivo.

La iniciativa oficial, que plantea modificaciones de peso en la legislación laboral, ya había generado dos movilizaciones de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada frente al Congreso. Tras obtener media sanción, el proyecto derivó en esta primera huelga general en rechazo a su avance.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato cegetista, Jorge Sola, confirmó la protesta nacional sin movilización y afirmó que «la Argentina se paralizará de punta a punta». En conferencia de prensa desde la sede de Azopardo, acompañado por los cosecretarios Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aclaró que «no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos».

En paralelo, sectores más combativos de la CGT, entre ellos la UOM, Aceiteros y Pilotos, junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y sindicatos de izquierda, decidieron sumar una movilización hacia el Congreso, replicando lo ocurrido la semana pasada cuando el proyecto se debatió en el Senado.

Durante el plenario de comisiones en Diputados, el titular de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa: «Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos».

Se prevé que, tras la eliminación del controvertido artículo referido a las licencias, la Cámara baja apruebe el texto y lo remita nuevamente al Senado para su tratamiento la próxima semana. Si la reforma se convierte en ley, el sindicalismo avanzará con su judicialización. No obstante, durante el trámite legislativo se retiraron algunos puntos que generaban mayor rechazo en la CGT, como el vinculado a la cuota sindical.