La CGT pidió en Tribunales que se declare inconstitucional la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un recurso judicial para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, aprobada el viernes pasado por el Senado. La central obrera realizó presentaciones simultáneas ante los fueros Laboral y Contencioso Administrativo.

Los tres cosecretarios generales de la organización sindical —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— encabezaron la presentación en los Tribunales ubicados sobre la calle Talcahuano, aun cuando la norma todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

«Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional», expresó Jorge Sola ante la prensa.

El dirigente sindical explicó además que la acción judicial responde a la postura que la CGT sostuvo desde el inicio del debate legislativo. Según señaló, con esta presentación la central obrera «cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley».

De acuerdo con lo informado, el planteo judicial apunta a que la reforma laboral avanza sobre aspectos considerados «protectorios» de la legislación vigente y vulnera el principio de «progresividad» en materia de derechos laborales.

Por su parte, el cosecretario general Cristian Jerónimo cuestionó el respaldo político que recibió la iniciativa y afirmó que «hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores».

El dirigente también criticó el discurso presidencial reciente y sostuvo: «Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera».

En la misma línea, Octavio Argüello rechazó las declaraciones del presidente Javier Milei respecto a la situación del empleo. Según afirmó, asegurar que bajó el desempleo «es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo».

El dirigente del gremio de Camioneros también calificó la exposición del mandatario ante la Asamblea Legislativa como «una gran mentira, un show», y señaló que «no explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo».

Finalmente, advirtió que las políticas económicas actuales ya fueron aplicadas anteriormente en el país y, según su visión, «es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera».

