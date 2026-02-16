La CGT confirmó un paro general de 24 horas, en rechazo a la reforma laboral

La medida de fuerza se ccumplirá el mismo día en que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados.

La Confederación General del Trabajo resolvió un paro general en todo el país, durante 24 horas, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

Se trata del cuarto paro contra Javier Milei, en un endurecimiento de su postura que confirma una etapa de mayor conflictividad en su relación con el gobierno libertario.

Así lo resolvió el Consejo Directivo de la central obrra, en un encuentro virtual que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que el proyecto sea convertido en ley cuanto antes.

En la reunión también se decidió que el triunvirato de la CGT concurra este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto que se aprobó en el Senado.

El paro contará con la adhesión de la UTA y otros gremios del transporte, lo que garantiza un fuerte impacto de la medida.

Si bien la idea inicial de la mayoría de la CGT era mantener una estrategia moderada y buscar más cambios en la reforma laboral o trabar su tratamiento legislativo, el triunvirato consideró que no había espacio para negociaciones por la presión de diversos sectores sindicales y la fuerte polémica por el artículo que reduce el pago de los sueldos en casos de licencias médicas.

Así, definió avanzar en la concreción del paro.

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

Fuente:datachaco