La APTASCH va al paro por el reclamo salarial

La medida de fuerza se cumplirá este viernes, en todo el ámbito de la salud pública provincial, e incluirá una concentración en la plaza 25 de Mayo.

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) anunció un paro por 24 horas para este viernes 27 de febrero, en el ámbito de la salud pública provincial, por la cuestión salarial como punto central, y también en reclamo del fin de la precarización laboral y en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

«La medida de fuerza se da en el marco de la profunda crisis salarial que atraviesan los trabajadores del sistema sanitario», expresaron desde el gremio.

En ese marco, desde la APTASCH remarcaron que además de la crítica a las medidas del gobierno, tomaron «una postura proactiva con propuestas seriamente elaboradas para revertir la situación, como ser el proyecto de Ley de Emergencia Salarial presentado en la Legislatura provincial».

Esta iniciativa propone declarar la Emergencia Salarial por el plazo de doce meses y, entre sus ejes centrales, plantea una actualización automática bimestral de los haberes, con incrementos de al menos tres puntos porcentuales por encima de la inflación, con carácter remunerativo y bonificable, alcanzando tanto a trabajadores activos como pasivos.

Asimismo, la APTASCH ratificó su «vocación de discutir de manera seria una forma de recomponer salarios mediante mecanismos de negociación y diálogo pero, en contraste, el gobierno ofrece aumentos decididos unilateralmente que solo consolidan la pérdida salarial».

En ese marco, el gremio convoca a todos los trabajadores del sector y a la comunidad en general a participar de una concentración que se realizará ese mismo viernes, a las 18, en la plaza 25 de Mayo, «como expresión pública de protesta y visibilización del conflicto, que no se limita a la cuestión salarial sino que también incluye otros puntos de protesta como el rechazo a la reforma laboral».

«No vamos a aceptar ninguna reforma que implique pérdida de derechos, precarización o debilitamiento de las condiciones laborales», remarcaron, y agregaron que visibilizarán otros reclamos como ser el fin de la precarización laboral y la inmediata puesta en práctica de la Ley de Carrera Sanitaria.

fuente:datachaco