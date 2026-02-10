La Anmat retiró del mercado una serie de productos por considerarlos un riesgo para la salud

Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y afecta desde productos de limpieza a artículos cosméticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de una lavandina, varios productos para limpieza de vehículos y una línea de cosméticos capilares tras detectar irregularidades en sus registros sanitarios, según publicaciones realizadas este martes en el Boletín Oficial.

En primer lugar, el organismo ordenó retirar del mercado todos los lotes del producto rotulado como «Agua Lavandina Común. Val Chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l», debido a que no contaba con número de registro ante la autoridad sanitaria. Además, inició un sumario contra la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A. y su director técnico, luego de que la empresa reconociera haber elaborado el producto sin registrarlo.

Por otra parte, mediante otra disposición, la Anmat prohibió la comercialización y distribución de productos domisanitarios para limpieza y acabado de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, con excepción de una silicona aromatizada de marca Fenix que sí posee registro. La medida se tomó tras denuncias y verificaciones que detectaron falta de inscripción sanitaria y promoción en redes sociales y plataformas digitales sin autorización.

Finalmente, el organismo también suspendió todos los productos cosméticos capilares de la marca «LG – LA GEFA COSMETICA VIP», entre ellos serums, shampoos, máscaras y tratamientos para el cabello, ya que se comercializaban sin inscripción sanitaria y sin información sobre su elaboración. Desde la Anmat advirtieron que se trata de productos ilegítimos, cuya seguridad, eficacia y composición no pueden garantizarse, por lo que se dispuso su retiro para proteger a los consumidores.

fuente:datachaco