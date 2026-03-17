La AFA bajo la lupa: el Gobierno designó veedores para investigar irregularidades contables

El Ministerio de Justicia designó veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detectó irregularidades contables y falta de documentación en la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia.

Los encargados del control serán el contador Rubén Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a documentación clave para auditar la situación financiera y contractual de la institución.

La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de autoridades. Se trata de un esquema de supervisión reforzada que permite monitorear el funcionamiento administrativo sin alterar la conducción actual.

La IGJ impulsó la decisión luego de advertir demoras en la presentación de balances, inconsistencias en los estados financieros y ausencia de respaldo documental en distintas operaciones.

El análisis se centrará en los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y los vínculos comerciales con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas.

El crecimiento económico de la AFA tras el Mundial de Qatar aparece en el centro de la escena. El organismo busca establecer si el aumento de ingresos por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos estuvo acompañado por mecanismos adecuados de control y rendición.

En paralelo, se abrió una disputa por la jurisdicción. La AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La IGJ, en cambio, considera que la sede real sigue en la Ciudad de Buenos Aires y mantiene su competencia.

El informe final de los veedores será clave. Si se confirman irregularidades, el organismo podrá avanzar con sanciones administrativas o medidas más severas.