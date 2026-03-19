Jueves parcialmente nublado, con una máxima de 31 grados

El pronóstico del tiempo indica, para Resistencia, que hoy jueves 19, la temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima ascenderá a 31, con un cielo nublado y algo de neblinas matinales.

La jornada continuará con el cielo cubierto, con poco viento soplando principalmente del norte y del nordeste. Mañana las condiciones climáticas serán similares, sin grande cambios, aunque por la noche comenzaría a nublarse aún más.

El sábado habría pronóstico de lluvias desde la mañana, (en un 40 por ciento) y se incrementaría por la tarde y la noche con tormentas, (en una probabilidad del 70 por ciento). La temperatura se ubicaría en 34 grados de máxima.

Domingo, lunes y martes, las condiciones climáticas serían similares, con cielo nublado, poca probabilidad de precipitaciones y temperaturas entre los 23 grados de mínima y 31 de máxima.

fuente:primeralinea