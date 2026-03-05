Jueves con pronóstico de tormentas y el viernes ¿baja la temperatura?

Las jornada inició con el cielo algo nublado con banco delgado de niebla y la temperatura de 20 grados.

Este jueves inició con el cielo algo nublado con banco delgado de niebla y la temperatura de 20 grados. La humedad es del 99%.

Durante la mañana hay pronóstico de tormentas aisladas y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 32°C.

Por la noche, la jornada cerrará con posibles tormentas aisladas y la temperatura descenderá a los 28°C.

Se espera que la inestabilidad en el pronóstico se mantenga hasta el lunes de la próxima semana. La temperatura descendería el viernes, pero el fin de semana volvería a subir.